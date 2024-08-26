Следующий матч без болельщиков: УАФ наказала Карпаты за нарушение правил
Источник:Карпаты Львов
Следующий домашний матч Карпат против Ворсклы состоится без болельщиков. Такое решение приняла УАФ из-за нарушения "львами" правил в прошлом домашнем матче.
В субботу, 17 августа, в рамках 3-го тура УПЛ встретились Карпаты и Динамо. Количество болельщиков, посетивших стадион "Украина" превысило 6 тысяч, что стало рекордным числом с момента начала полномасштабной войны.
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Наказание для "львов"
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение, что следующий домашний матч Карпат против Ворсклы должен проводиться без зрителей на трибунах. Такой вердикт УАФ вынес из-за нарушения норм по количеству зрителей на стадионе "Украина" в предыдущем домашнем матче с "Динамо".
Также УАФ наложила штраф на львовский клуб.
Справка. Домашний матч Карпат против житомирского Полесья, что состоится 28 сентября, пройдет уже со зрителями на трибунах.
Отметим, что противостояние Карпаты – Ворскла состоится 31 августа в 13:00.