Карпаты требуют от УПЛ 400 тысяч евро и уже подали заявление в Лозанну
Львовские Карпаты обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с иском против УПЛ. Причина обращения – невыплата Премьер-лигой денег клуба по платежам солидарности УЕФА за воспитание детей за сезон 2019/20.
Источник:Tribuna.com
Карпаты требуют выплатить им около 400 тысяч евро в качестве клуба УПЛ, поскольку в том сезоне команда выступала в элитной лиге.
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Карпатам предложили меньшую сумму
Сообщается, что УПЛ отклонила запрос Карпат и распределила большую часть полученных от УЕФА денег среди клубов, играющих в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.
Карпатам были предложены выплаты как клубу низшего дивизиона, с чем уже не согласился именно львовский клуб.
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