Карпати вимагають від УПЛ 400 тисяч євро і вже подали заяву в Лозанну
Львівські Карпати звернулися до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з позовом проти УПЛ. Причина звернення – невиплата Прем'єр-лігою грошей клубу по платежах солідарності УЄФА за виховання дітей за сезон 2019/20.
Джерело:Tribuna.com
Карпати вимагають виплатити їм близько 400 тисяч євро як клубу УПЛ, оскільки в тому сезоні команда виступала в елітній лізі.
Дивіться також Президент Олімпіка Гельзін не отримає довічну дискваліфікацію за скандал у прямому ефірі
Карпатам запропонували меншу суму
Повідомляється, що УПЛ відхилила запит Карпат і розподілила більшу частину отриманих від УЄФА грошей серед клубів, які грають в Прем'єр-лізі в нинішньому сезоні.
Карпатам були запропоновані виплати як клубу нижчого дивізіону, з чим уже не погодився саме львівський клуб.
Поділитися новиною