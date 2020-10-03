Футбольная база в поселке Брюховичи, где много лет жили и тренировались игроки "Карпат", больше не принадлежит славному львовскому клубу

2 октября база львовских "Карпат" перешла в собственность ФК "Львов", сообщает "Футбол NEWS".

К слову "Карпатам" не дали создать обновленный клуб: Болотников рассказал о положении дел в команде

Не так давно на ее основе создали современный медико-реабилитационный центр с бассейном, но теперь хозяином здесь будет ФК "Львов".

Логотипы "Карпат" на загородной базе уже прикрыты целлофаном. Вскоре они будут заменены на эмблемы "Львова".

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал, почему база клуба перешла в собственность "Львова".

"Именно Дыминский, как владелец и президент – главный виновник того, что "Карпаты" оказались в состоянии клинической смерти. Это он не сумел или не захотел превратить клуб из игрушки в бизнес-проект. Его управление закончилось миллионными долгами. Это он пустил Коломойского в совладельцы", – рассказал Болотников.

А теперь Петр Петрович, похоже, решил нас добить. Все последние месяцы он сдавал "Карпатам" базу в аренду. Мы вели переговоры по цене, чтобы подписать долгосрочный арендный договор или даже выкупить базу. Но Дыминский выставил такой счет, будто речь идет о базе в Конча-Заспе. "Карпаты" не потянули бы такие расходы, даже если бы считали их рациональными (в чем есть большие сомнения).

Финансовые трудности " Карпат"

Львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во второй лиге. В трех матчах у команды одна победа и два поражения. К этим проблемам добавилось и выселение из Брюховичей.

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