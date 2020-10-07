"Карпати" покинули 13 футболістів: хто більше не зіграє у "зелено-білій" футболці
Львівські "Карпати" далі продовжують втрачати футболістів. Цього разу відразу 13 гравців покинули розташування команди, деякі з них перейшли у львівський "Рух"
Львівський клуб вирішив оптимізувати витрати та дещо зекономити на зарплатах гравців. Тому "леви" вирішили попрощатись відразу з 13 футболістами. Про це повідомила пресслужба львів'ян.
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Хто покинув львівські "Карпати"
- Ростислав Лях
- Олексій Сич
- Олег Веремієнко
- Остап Притула
- Василь Руніч
- Богдан Слюбик
- Юрія Герет
- Олександр Авраменко
- Володимир Якимець
- Ярослав Карабін
- Віталій Роман
- Назар Русяк
- Андрій Ременюк
Інший львівський клуб "Рух" вже встиг підписати захисника Олега Веремієнка та Остапа Притулу. Обидва футболісти вже встигли дебютувати за молодіжну команду "Руха" у матчі 5-го туру чемпіонату U-21 проти "Львова".
У минулому сезоні 20-річний Веремієнко і 21-річний Притула зіграли по 6 матчів в УПЛ, останній зумів відзначитися результативною передачею.
Львівські "Карпати" у більшості контрактів вже колишніх футболістів залишили за собою пункт 50% від наступного трансферу цих гравців.
Фінансові труднощі "Карпат"
Львівські "Карпати" через фінансові проблеми не завершили чемпіонат 2019/2020 в Прем'єр-лізі, а новий сезон розпочали у Другій лізі. У чотирьох матчах у команди одна перемога і три поразки. "Леви" перебувають на 12-му місці серед 14 команд. До цих проблем додалося і виселення з Брюховичів.