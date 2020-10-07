Львівські "Карпати" далі продовжують втрачати футболістів. Цього разу відразу 13 гравців покинули розташування команди, деякі з них перейшли у львівський "Рух"

Львівський клуб вирішив оптимізувати витрати та дещо зекономити на зарплатах гравців. Тому "леви" вирішили попрощатись відразу з 13 футболістами. Про це повідомила пресслужба львів'ян.

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Хто покинув львівські "Карпати"

Ростислав Лях

Олексій Сич

Олег Веремієнко

Остап Притула

Василь Руніч

Богдан Слюбик

Юрія Герет

Олександр Авраменко

Володимир Якимець

Ярослав Карабін

Віталій Роман

Назар Русяк

Андрій Ременюк

Інший львівський клуб "Рух" вже встиг підписати захисника Олега Веремієнка та Остапа Притулу. Обидва футболісти вже встигли дебютувати за молодіжну команду "Руха" у матчі 5-го туру чемпіонату U-21 проти "Львова".

У минулому сезоні 20-річний Веремієнко і 21-річний Притула зіграли по 6 матчів в УПЛ, останній зумів відзначитися результативною передачею.

Львівські "Карпати" у більшості контрактів вже колишніх футболістів залишили за собою пункт 50% від наступного трансферу цих гравців.

Фінансові труднощі "Карпат"

Львівські "Карпати" через фінансові проблеми не завершили чемпіонат 2019/2020 в Прем'єр-лізі, а новий сезон розпочали у Другій лізі. У чотирьох матчах у команди одна перемога і три поразки. "Леви" перебувають на 12-му місці серед 14 команд. До цих проблем додалося і виселення з Брюховичів.