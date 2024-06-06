Громкое усиление на УПЛ: Карпаты подпишут испанского хавбека и вратаря Миная

По итогам прошлого сезона львовские Карпаты вышли в УПЛ. В элите украинского футбола уровень совсем другой, чем в Первой лиге, поэтому "зелено-белые" собираются плодотворно поработать на трансферном рынке во время летнего окна.

Львовские Карпаты, вернувшиеся в УПЛ, на следующей неделе планируют пополнить свои ряды испанским легионером Пабло Альваресом. В прошлом сезоне 27-летний опорный полузащитник защищал цвета болгарского клуба Черно море.

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Карпаты подпишут Пабло Альвареса и Александра Кемкина

Также в активе Пабло Альвареса есть выступления за Риеку из Хорватии, а у себя на родине он играл за хихонский Спортинг, Алавес и Вильярреал. Очевидно, к Карпатам испанец присоединится на правах свободного агента, поскольку его контракт с Черно море истекает 30 июня.

Кроме того, до конца этой недели "зелено-белые" планируют узаконить свои отношения с 21-летним украинским вратарем Александром Кемкиным, который в последнее время выступал за Минай.

Напомним, в прошлом сезоне Карпаты стали вице-чемпионом Первой лиги Украины и добыли прямую путевку в элитный дивизион украинского профессионального футбола. В решающем матче, по итогу которого определилась судьба золотых наград в Первой лиге, команда Мирона Маркевича на выезде проиграла Ингульцу (1:2).

Кто такой Пабло Альварес