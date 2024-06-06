Львівські Карпати, що повернулися до УПЛ, наступного тижня планують поповнити свої лави іспанським легіонером Пабло Альваресом. Минулого сезону 27-річний опорний півзахисник захищав кольори болгарського клубу Черно Море.
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Карпати підпишуть Пабло Альвареса та Олександра Кемкіна
Також в активі Пабло Альвареса є виступи за Рієку з Хорватії, а в себе на батьківщині він грав за хіхонський Спортінг, Алавес та Вільярреал. Очевидно, до Карпат іспанець приєднається на правах вільного агента, оскільки його контракт із Черно море спливає 30 червня.
Нагадаємо, в минулому сезоні Карпати стали віцечемпіоном Першої ліги України та здобули пряму путівку до елітного дивізіону українського професіонального футболу. У вирішальному матчі, за підсумком якого визначилася доля золотих нагород у Першій лізі, команда Мирона Маркевича на виїзді програла Інгульцю (1:2).
Хто такий Пабло Альварес
- 27-річний іспанський футболіст, який переважно виступає на позиції опорного півзахисника.
- У минулому сезоні провів 30 матчів за болгарський Черно Море, в яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.
- Авторитетний статистичний німецький портал Трансфермаркт оцінює орієнтовну трансферну вартість Пабло Альвареса в 600 тисяч євро.