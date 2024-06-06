Львівські Карпати, що повернулися до УПЛ, наступного тижня планують поповнити свої лави іспанським легіонером Пабло Альваресом. Минулого сезону 27-річний опорний півзахисник захищав кольори болгарського клубу Черно Море.

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Карпати підпишуть Пабло Альвареса та Олександра Кемкіна

Також в активі Пабло Альвареса є виступи за Рієку з Хорватії, а в себе на батьківщині він грав за хіхонський Спортінг, Алавес та Вільярреал. Очевидно, до Карпат іспанець приєднається на правах вільного агента, оскільки його контракт із Черно море спливає 30 червня.

Важливо. Крім того, до кінця цього тижня "зелено-білі" планують узаконити свої відносини з 21-річним українським воротарем Олександром Кемкіним, який останнім часом виступав за Минай.

Нагадаємо, в минулому сезоні Карпати стали віцечемпіоном Першої ліги України та здобули пряму путівку до елітного дивізіону українського професіонального футболу. У вирішальному матчі, за підсумком якого визначилася доля золотих нагород у Першій лізі, команда Мирона Маркевича на виїзді програла Інгульцю (1:2).

Хто такий Пабло Альварес