Перед открытием зимнего трансферного окна главный тренер Карпат Мирон Маркевич анонсировал подписание нескольких интересных легионеров. Однако сделки сорвались из-за обстрелов российскими террористами Львова.

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Карпаты нашли легионеров

И все же селекционная служба "львов" недаром ест хлеб. Скауты Карпат нашли легионеров, которые согласились приехать в Украину.

По информации источника, одним из новичков команды Маркевича станет бразильский форвард Ариэльсон. В первой половине сезона он играл за житомирское Полесье, но права на него принадлежат Крузейро. 19-летний нападающий сыграл за "волков" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Карпаты планируют взять Ариэльсона в аренду с правом выкупа. Переговоры между клубами вышли на финишную прямую.

Еще одним новичком львовян может стать 26-летний хавбек Джаред Хаса. Он родился в Конго, но имеет французское гражданство. Последним клубом Хаса был израильский Маккаби из Петах-Тиква. Джаред также играл за команды: Гавр, Сьон, По, АЕЛ. Сейчас правый полузащитник находится в статусе свободного агента.

Хасу предложат подписать полугодовой контракт с пролонгацией еще на сезон. Отмечается, что Ариэльсон прибудет в расположение клуба 1 марта, а Джаред – 6 марта.

К слову. Зимой Карпаты взяли в аренду у донецкого Шахтера двух защитников: Эдуарда Козика и Андрея Булезу. Также к "львам" вернулся Юрий Тлумак, который в последнее время играл за Зарю.