Перед відкриттям зимового трансферного вікна головний тренер Карпат Мирон Маркевич анонсував підписання кількох цікавих легіонерів. Проте угоди зірвалися через обстріли російськими терористами Львова.

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Карпати знайшли легіонерів

Та все ж селекційна служба "левів" недарма їсть хліб. Скаути Карпат віднайшли легіонерів, які погодилися приїхати в Україну.

За інформацією джерела, одним із новачків команди Маркевича стане бразильський форвард Аріельсон. У першій половині сезону він грав за житомирське Полісся, але права на нього належать Крузейро. 19-річний нападник зіграв за "вовків" 16 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Карпати планують взяти Аріельсона в оренду з правом викупу. Перемовини між клубами вийшли на фінішну пряму.

Ще одним новачком львів'ян може стати 26-річний хавбек Джаред Хаса. Він народився в Конго, але має французьке громадянство. Останнім клубом Хаса був ізраїльський Маккабі з Петах-Тіква. Джаред також грав за команди: Гавр, Сьон, По, АЕЛ. Наразі правий півзахисник перебуває у статусі вільного агента.

Хасу запропонують підписати піврічний контракт з пролонгацією ще на сезон. Зазначається, що Аріельсон прибуде в розташування клубу 1 березня, а Джаред – 6 березня.

До слова. Взимку Карпати взяли в оренду у донецького Шахтаря двох захисників: Едуарда Козіка та Андрія Булезу. Також до "лівів" повернувся Юрій Тлумак, який останнім часом грав за Зорю.