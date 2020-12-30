Директор по стратегическому развитию львовских Карпат Сергей Болотников рассказал, на каком стадионе команда планирует играть.

Также он раскрыл сумму, сколько стоит провести один матч на "Арене Львов". Об этом Болотников рассказал на ютуб-канале "Сила спорта".

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– Стадион "Украина" не в лучшем состоянии.

– В ужасном.

– Реконструкцию не утвердили, хотя много об этом говорили. "Арена Львов" – 540 тысяч за полноценный матч, 220 – если арендуете только поле. Понятно, что Карпаты не пойдут туда играть.

– У вас какие-то старые суммы. Сейчас гораздо меньше. У стадиона через ковида сумасшедшие проблемы с ивентами. Никто не арендует стадион. Они просто демпингуют цены. Насколько знаю, Рух и Львов играют за 120-150 тысяч за матч. Эта цена нам подходит, это дешевле, чем содержать "Украину".

– Карпаты продолжат содержать "Украину"? Или перейдете на "Арену Львов"?

– Я сторонник варианта с "Ареной Львов". Это современный стадион, на голову не капает, там парковки, фуд-корты. Но она принадлежит министерству спорта. Это атавизм, оставшийся в украинском спорте. А государство – худший собственник, по крайней мере, в нашей стране. Будет трудно договариваться.

Будем рассматривать разные варианты. Если все будет хорошо, обновленные Карпаты должны играть в Первой лиге, возможно, даже на базе, которую строим. Это если не будет зрителей, – сказал Болотников.

Финансовые трудности Карпат

Львовские Карпаты из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во Второй лиге.

Карпаты пошли на зимнюю паузу аутсайдерами группы А второй лиги – в их активе лишь 4 пункта после 11 туров. К этим проблемам добавилось и выселения из Брюховичей.