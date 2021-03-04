Футбольний клуб Карпати (Галич-Бурштин) оголосили про підписання угоди з 21-річним аргентинським півзахисником Лукасом Патанеллі. Свого часу за ним спостерігало чимало європейських грандів.

Для клубу з Галича це перший легіонер в історії. Однак щодо його підписання є чимало питань. Варте уваги Директор Карпат назвав суму, скільки коштує провести матч на "Арені Львів" Півзахиснику 21 рік, однак контракт з Карпатами став для нього першим на професійному рівні (так вказано в повідомленні). Це виглядає досить дивно, зважаючи, що в такому віці футболісти з такою "історією" мали б мати вже перший професійний контракт. При цьому що до цього він виступав за молодіжні команди аргентинського клубу Велес Сарсфілд, який покинув минулого року. У новині про підписання угоди з гравцем, клуб пише "як пишуть ЗМІ, у 2016 році 50% прав на нього за 4 мільйони євро викупила Барселона, випередивши Реал, ПСЖ, Челсі та Порту. Лукаса тоді називали новим Мессі – через блискучу техніку, фантастичну ліву ногу і невисокий зріст". І справді, у 2016 році Bleacher Report писали про такий факт. А у 2015 році гравець навіть був в Мадриді, адже ним цікавився Реал. Про це писала Marca. Правда за Барселону йому так і не вдалося зіграти. Та і в структуру клубу він не потрапив, залишившись в Аргентині. А після 2016 року про нього нічого не було чути. Тим дивніше після цього всього виглядає його перехід в українську команду, яка грає в Другій лізі. Перед тим Патанеллі був на перегляді у львівському Русі. Але угоду з клубом так і не підписав.