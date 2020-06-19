Карпати – Олімпік: де відбудеться поєдинок УПЛ
Поєдинок 27 туру чемпіонату України між "Карпатами" та "Олімпіком" відбудеться 21 червня. Команди зіграють у Луцьку на стадіоні "Авангард".
За рішенням Прем’єр-ліги матч відбудеться днем пізніше запланованого, а саме у неділю, 21 червня, о 17:00. Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
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"У зв’язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації у Львівській області через захворювання на COVID-19 календарний матч Прем’єр-ліги між "Карпатами" та донецьким "Олімпіком" відбудеться у Луцьку на стадіоні "Авангард" що заявлений на сезон як резервна арена для проведення домашніх поєдинків "зелено-білих", – йдеться у повідомленні.
Карпати – Олімпік: головне
Раніше львів'яни вийшли з карантину і приступили до тренувань без восьми заражених гравців. Поєдинки львівського клубу проти "Маріуполя", "Ворскли" та "Дніпра-1" були перенесені.
- Раніше "Карпати" просили провести матч з "Олімпіком" 23 червня у Києві.
- Донецький клуб був начебто проти. Однак згодом в "Олімпіку" заявляв, що клуб готовий грати в будь-якому місті.