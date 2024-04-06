Гости попытаются "украсть" очки у "львов" Маркевича: онлайн-трансляция матча Карпаты – Мариуполь

В субботу, 6 апреля, львовские Карпаты проведут свой третий подряд поединок перед родными болельщиками. Матч "львов" против Мариуполя можно будет посмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

Стартовый свисток главного арбитра матча Олега Когута из Тернополя прозвучит в 12:00. Команды сыграют не легендарном львовском стадионе "Украина", где "зелено-белые" уже одержали две победы в 2024-м году, пишет 24 Канал.

Интересно Мы не можем сдаться, – Зинченко признался, пополнил бы ряды украинской армии

Клубы идут в топ-4 таблицы Первой лиги

В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича одержали победу над Викторией 1:0. Единственный и победный гол во встрече был забит еще на 6-й минуте первого тайма. Его автором стал Ян Костенко, который не сыграет против Мариуполя из-за перебора желтых карточек.

Зато тренерский штаб "львов" сможет рассчитывать на центрбека Богдана Векляка и основного нападающего Игора Невеса, которые отбыли свои дисквалификации.

У соперников тоже есть усиление состава. Павел Шушко, Игорь Быковский и Илья Зубков снова смогут помочь Мариуполю. Клуб в прошлом туре сыграл вничью 1:1 с Прикарпатьем. С идентичным счетом закончилась первая официальная игра Мариуполя в 2024-м году (с Эпицентром).

Карпаты лидируют в турнирной таблице – 51 балл. Преимущество над вторым Ингульцом составляет уже 5 очков. Зато Мариуполь тоже идет вблизи топ-3 – 4-я позиция и 33 набранных пункта. Правда, отставание мариупольцев от 3-го места составляет аж 12 очков.

Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча