Стартовый свисток главного арбитра матча Олега Когута из Тернополя прозвучит в 12:00. Команды сыграют не легендарном львовском стадионе "Украина", где "зелено-белые" уже одержали две победы в 2024-м году, пишет 24 Канал.
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В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича одержали победу над Викторией 1:0. Единственный и победный гол во встрече был забит еще на 6-й минуте первого тайма. Его автором стал Ян Костенко, который не сыграет против Мариуполя из-за перебора желтых карточек.
Зато тренерский штаб "львов" сможет рассчитывать на центрбека Богдана Векляка и основного нападающего Игора Невеса, которые отбыли свои дисквалификации.
У соперников тоже есть усиление состава. Павел Шушко, Игорь Быковский и Илья Зубков снова смогут помочь Мариуполю. Клуб в прошлом туре сыграл вничью 1:1 с Прикарпатьем. С идентичным счетом закончилась первая официальная игра Мариуполя в 2024-м году (с Эпицентром).
Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча