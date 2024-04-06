Стартовый свисток главного арбитра матча Олега Когута из Тернополя прозвучит в 12:00. Команды сыграют не легендарном львовском стадионе "Украина", где "зелено-белые" уже одержали две победы в 2024-м году, пишет 24 Канал.

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Клубы идут в топ-4 таблицы Первой лиги

В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича одержали победу над Викторией 1:0. Единственный и победный гол во встрече был забит еще на 6-й минуте первого тайма. Его автором стал Ян Костенко, который не сыграет против Мариуполя из-за перебора желтых карточек.

Зато тренерский штаб "львов" сможет рассчитывать на центрбека Богдана Векляка и основного нападающего Игора Невеса, которые отбыли свои дисквалификации.

У соперников тоже есть усиление состава. Павел Шушко, Игорь Быковский и Илья Зубков снова смогут помочь Мариуполю. Клуб в прошлом туре сыграл вничью 1:1 с Прикарпатьем. С идентичным счетом закончилась первая официальная игра Мариуполя в 2024-м году (с Эпицентром).

К слову. Карпаты лидируют в турнирной таблице – 51 балл. Преимущество над вторым Ингульцом составляет уже 5 очков. Зато Мариуполь тоже идет вблизи топ-3 – 4-я позиция и 33 набранных пункта. Правда, отставание мариупольцев от 3-го места составляет аж 12 очков.

Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча