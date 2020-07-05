Львовские "Карпаты" не явились на два подряд матча украинской Премьер-лиги (УПЛ). Согласно регламенту, львовский клуб должны исключить из УПЛ. Сперва "львы" планировали "обнулиться", но теперь передумали.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решит судьбу "Карпат" в четверг, 9-го июля, информирует 24 канал. Впрочем, какое решение примут в УАФ – не известно.

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Что будет с "Карпатами"

В уставе УПЛ процедура понижения клуба в классе прописана "размыто". В частности, в документе указывается, что "команда будет снята с соревнований".

Дальше Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ должен решить, где в новом сезоне будут играть "Карпаты" – Первая лига, Вторая лига, или же последует лишение профессионального статуса.

Как сообщает Sport.ua, "Карпаты" передумали "обнуляться". Ранее СМИ писали, что "львы" хотят лишиться профессионального статуса и начать с любителей под условным названием "Карпаты 1963".

Это якобы будет сделано, чтобы клубом больше не владел олигарх Игорь Коломойский.

Теперь же "Карпаты" хотят начать новый сезон в Первой лиге.

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Впрочем, в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ) не хотят видеть в новом сезоне "Карпаты" в Первой лиге.

Сообщается, якобы "Карпаты" в последнее время "докучают" своим поведением.

Поэтому есть вероятность, что КДК УАФ вынесет решение о лишении "Карпат" профессионального статуса.