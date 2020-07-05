"Карпати" хочуть грати в Першій лізі: УАФ – проти
Львівські "Карпати" не з'явилися на два поспіль матчі української Прем'єр-ліги (УПЛ). Згідно з регламентом, львівський клуб повинні виключити з УПЛ. Спершу "леви" планували "обнулитися", але тепер передумали.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішить долю "Карпат" у четвер, 9-го липня, інформує 24 канал. Втім, яке рішення приймуть в УАФ – не відомо.
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Що буде з "Карпатами"
У статуті УПЛ процедура пониження клубу в класі прописана "розмито". Зокрема, у документі вказується, що "команда буде знята зі змагань".
Далі Контрольно-дисциплінарний комітету УАФ повинен вирішити, де в новому сезоні гратимуть "Карпати" – Перша ліга, Друга ліга, чи позбавлення професійного статусу.
Як повідомляє Sport.ua, "Карпати" передумали "обнулятися". Раніше ЗМІ писали, що "леви" хочуть позбутися професійного статусу і почати з аматорів під умовною назвою "Карпати 1963".
Це начебто буде зроблено, щоб клубом більше не володів олігарх Ігор Коломойський.
Тепер же "Карпати" хочуть розпочати новий сезон у Першій лізі.
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Втім, у керівництві Української асоціації футболу (УАФ) не хочуть бачити в новому сезоні "Карпати" у Першій лізі.
Повідомляється начебто "Карпати" останнім часом "надокучили" своєю поведінкою.
Тому є ймовірність, що КДК УАФ винесе рішення про позбавлення "Карпат" професійного статусу.