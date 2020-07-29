"Карпати" планують подати позов до донецького "Шахтаря" у ФІФА. Справа стосується трансферу футболіста Густаво Бланко-Лещука.

Як повідомляє Sport Arena, причина позову – недоотримані від "Шахтаря" кошти за трансфер екскарпатівця Бланко-Лещука в інший клуб.

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Повідомляється, що згідно з умовами переходу форварда з "Карпат" у "Шахтар", львівський клуб отримував певний відсоток при наступному трансфері футболіста.

За неофіційною інформацією, мовиться приблизно про 200 тисяч доларів. Ймовірно, "Карпати" вимагають саме ці 200 тисяч доларів.

Трансферна історія Густаво

"Карпати" підписали контракт з Густаво взимку 2016 року. Футболіст перейшов як вільний агент зі шведського "Ассиріска ФФ".

У січні 2017 року бразилець став футболістом "Шахтаря" за 400 тисяч євро. За пів року у таборі "Шахтаря" він зіграв у всіх турнірах 33 матчі, в яких відзначився 8 голами.

У серпні 2018 року форвард був відданий в оренду в іспанську "Малагу". Влітку 2019-го Густаво перейшов у турецький клуб "Антальяспор", підписавши 4-річний контракт.