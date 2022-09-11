Уверенно идут в УПЛ: Карпаты нокаутировали Буковину в матче с курьезным автоголом – видеообзор

Львовские Карпаты продолжают уверенно шагать в Первой лиге Украины. 11 сентября "львы" в дождливом Львове разгромили Буковину.

Карпаты – Буковина 4:0

Голы: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Кожанов, 55, Гакман, 90+2 (авт.)

Нереализованный пенальти: Кожанов, 27(п)

На протяжении всего дня во Львове дождливо, а перед началом встречи в Льве был настоящий ливень. Потому мокрое поле было для быстрого футбола, сообщает 24 канал.

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Уже с первых секунд встречи "львы" на правах хозяев взяли мяч под контроль. Уже на 4-й минуте счет в матче был 1:0. Тарануха отозвался на классный пас от Кожанова и легко пробил мимо голкипера Буковины.

Видео гола Таранухи

Нельзя сказать, что игра была в одни ворота. Гости несколько раз очень остро угрожали воротам львовского клуба. Но голкипер Лепка в тот день был непробиваемым. Он вытащил феноменальный удар из девятки.

На экваторе первого тайма Карпаты заработали право на пенальти. На поле после фола оказался центрбек владельцев Болденков. Уже традиционно 11-метровый взялся капитан "львов" Кожанов, но вратарь Буковины Задерейко угадал направление удара и после этого побывал в объятиях партнеров по команде. Карпаты не удвоили преимущество.

Но уже через две минуты мяч побывал в сетке ворот гостей. Классная атака удалась подопечным Андрея Тлумака как на тренировке. Галенков отдал передачу на Кожанова, Денис прострелил в центр вратарского, где уже находился Чачуа. Амвросий на классе обыграл Задерейко – 2:0.

Чачуа удвоил преимущество Карпат: смотрите видео

Команды ушли на отдых при уверенной игре "львов". Перерыв пошел на пользу хозяевам футбольного поля стадиона "Украина".

На 55-й минуте счет стал разгромным 3:0. Кожанов забросал в штрафную на Махневе. Но мяча никто не прикоснулся и залетел под дальнюю стойку. Движение защитника Карпат дезориентировало неудачно в этом эпизоде голкипера соперника.

Третий гол Карпат от Кожанова: смотрите видео

Буковина не опустила руки и создала несколько моментов, но то реализация подвела, то голкипер и защита Карпат сыграли надежно.

Уже когда фанаты львовского клуба праздновали победу, в компенсированное арбитром до матча время Карпаты забили в четвертый раз. Игрок Буковины Гакман срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга –4:0.

Видео курьезного автогола

Карпаты одержали третью победу на старте сезона Первой лиги Украины – 4:0.

Ситуация в Первой лиге Украины

Следующий матч Карпаты сыграют 18 сентября на выезде против Диназа.

"Львы" получили максимальные 9 очков и не пропустили ни одного гола. Зато огорчали соперников 9 раз. Львовский клуб возглавляет турнирную таблицу. Столько же баллов после трех туров только у житомирского Полесья.

Буковина с 1 очком идет на последнем 8 месте в группе "А".

В группе "Б" с 7 баллами лидирует запорожский Металлург, на второй позиции в таблице идет киевская Оболонь – тоже 7 очков. Эпицентр и ЛНЗ занимают третьи места в своих группах.

Результаты 3-го тура

Группа "А":

Полесье – ФСК Мариуполь 4:2

Диназ – Эпицентр 1:3

Прикарпатье – Нива 1:0

Карпаты – Буковина 4:0

Группа "Б":

Полтава – Металлург 0:1

ЛНЗ – Кремень 2:0

Чернигов – Оболонь 0:1

Скорук – Горняк-Спорт 1:1