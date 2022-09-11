ВСУ продолжает выгонять из Украины захватчиков

Многие футбольные болельщики после 24 февраля 2022 года и до этой даты сменил фанатский сектор в защиту Украины. Среди них много из ультраса львовских Карпат.

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Фанаты "львов" смогли взять в плен трех оккупантов. Один из представителей ультраса клуба из Львова выложил видео, в котором один из захватчиков "поддержал" львовскую команду.

Львов Карпаты вперед,

– сказал оккупант.

Сам защитник Украины красиво подписал видео и фото: "Карпаты 3:0, сборная раиси". Все это было снято на фоне шлема с гербом Карпат.

Многие украинские футбольные фанаты уже погибли за свободу Украины в войне против россии. Не забудем никогда тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу.

Футбольный клуб Карпаты не перестает радовать своих фанатов на передовой. Команда Андрея Тлумака повысилась в классе – вышла из Второй в Первую лигу Украины. В новом сезоне "львы" в двух стартовых турах только побеждали – 3:0 и 0:1.