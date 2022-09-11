Карпати – Буковина 4:0

Голи: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Кожанов, 55, Гакман, 90+2 (авт.)

Нереалізований пенальті: Кожанов, 27 (п)

Протягом цілого дня у Львові дощило, а перед самим початком зустрічі у місті Лева була справжня злива. Тому мокре поле було для швидкого футболу, повідомляє 24 канал.

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Вже з перших секунд зустрічі "леви" на правах господарів взяли м'яч під контроль. Вже на 4-й хвилині рахунок у матчі був 1:0. Тарануха відгукнувся на класний пас від Кожанова та легко пробив повз руку голкіпера Буковини.

Відео голу Таранухи

Не можна сказати, що гра була в одні ворота. Гості декілька разів дуже гостро загрожували воротам львівського клубу. Але голкіпер Льопка того дня був непробивним. Він витягнув феноменальний удар із дев'ятки.

Нереалізований пенальті! На екваторі першого тайму Карпати заробили право на пенальті. На полі після фолу опинився центрбек господарів Болденков. Вже традиційно 11-метровий взявся капітан "левів" Кожанов, але воротар Буковини Задерейко вгадав напрямок удару та після цього побував в обіймах партнерів по команді. Карпати не подвоїли перевагу.

Але вже через дві хвилини м'яч таки побував у сітці воріт гостей. Класна атака вдалась підопічним Андрія Тлумака, як на тренуванні. Галенков віддав передачу на Кожанова, Денис прострілив у центр воротарського, де вже перебував Чачуа. Амбросій на класі переграв Задерейка – 2:0.

Чачуа подвоїв перевагу Карпат: дивіться відео

Команди пішли на відпочинок за впевненої гри "левів". Перерва пішла на користь господарям футбольного поля стадіону "Україна".

На 55-й хвилині рахунок став розгромним 3:0. Кожанов закидав у штрафний на Махнєва. Але до м'яча ніхто не доторкнувся та залетів під дальню стійку. Рух захисника Карпат дезорієнтував голкіпера суперника, який зіграло невдало у цьому епізоді.

Третій гол Карпат від Кожанова: дивіться відео

Буковина не опустила руки та створила декілька моментів, але, то реалізація підвела, то голкіпер та захист Карпат зіграли надійно.

Вже, коли фанати львівського клубу святкували перемогу, у компенсований арбітром до матчу час Карпати забили вчетверте. Гравець Буковини Гакман зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу – 4:0.

Відео курйозного автоголу

Карпати здобули третю перемогу поспіль на старті сезону Першої ліги України – 4:0.

До слова. Наступний матч Карпати зіграють 18 вересня на виїзді проти Діназу.

Ситуація у Першій лізі України

"Леви" здобули максимальні 9 очок та не пропустили жодного голу. Натомість засмучували суперників 9 разів. Львівський клуб очолює турнірну таблицю. Стільки ж балів після трьох турів лише у житомирського Полісся.

Буковина з 1 очком йде на останньому 8-му місці у групі "А".

У групі "Б" з 7 балами лідирує запорізький Металург, на другій позиції у таблиці йде київська Оболонь – теж 7 очок.Епіцентр та ЛНЗ посідають треті місця у своїх групах.

Результати 3-го туру

Група "А":

Полісся – ФСК Маріуполь 4:2

Діназ – Епіцентр 1:3

Прикарпаття – Нива 1:0

Карпати – Буковина 4:0

Група "Б"