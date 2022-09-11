Карпаты – Буковина 4:0

Голы: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Кожанов, 55, Гакман, 90+2 (авт.)

Нереализованный пенальти: Кожанов, 27(п)

На протяжении всего дня во Львове дождливо, а перед началом встречи в Льве был настоящий ливень. Потому мокрое поле было для быстрого футбола, сообщает 24 канал.

Стоит увидеть Попавший в плен оккупант "поддержал" львовские Карпаты: мощное видео от ВСУ

Уже с первых секунд встречи "львы" на правах хозяев взяли мяч под контроль. Уже на 4-й минуте счет в матче был 1:0. Тарануха отозвался на классный пас от Кожанова и легко пробил мимо голкипера Буковины.

Видео гола Таранухи

Нельзя сказать, что игра была в одни ворота. Гости несколько раз очень остро угрожали воротам львовского клуба. Но голкипер Лепка в тот день был непробиваемым. Он вытащил феноменальный удар из девятки.

Нереализованный пенальти! На экваторе первого тайма Карпаты заработали право на пенальти. На поле после фола оказался центрбек владельцев Болденков. Уже традиционно 11-метровый взялся капитан "львов" Кожанов, но вратарь Буковины Задерейко угадал направление удара и после этого побывал в объятиях партнеров по команде. Карпаты не удвоили преимущество.

Но уже через две минуты мяч побывал в сетке ворот гостей. Классная атака удалась подопечным Андрея Тлумака как на тренировке. Галенков отдал передачу на Кожанова, Денис прострелил в центр вратарского, где уже находился Чачуа. Амвросий на классе обыграл Задерейко – 2:0.

Чачуа удвоил преимущество Карпат: смотрите видео

Команды ушли на отдых при уверенной игре "львов". Перерыв пошел на пользу хозяевам футбольного поля стадиона "Украина".

На 55-й минуте счет стал разгромным 3:0. Кожанов забросал в штрафную на Махневе. Но мяча никто не прикоснулся и залетел под дальнюю стойку. Движение защитника Карпат дезориентировало неудачно в этом эпизоде голкипера соперника.

Третий гол Карпат от Кожанова: смотрите видео

Буковина не опустила руки и создала несколько моментов, но то реализация подвела, то голкипер и защита Карпат сыграли надежно.

Уже когда фанаты львовского клуба праздновали победу, в компенсированное арбитром до матча время Карпаты забили в четвертый раз. Игрок Буковины Гакман срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга –4:0.

Видео курьезного автогола

Карпаты одержали третью победу на старте сезона Первой лиги Украины – 4:0.

К слову. Следующий матч Карпаты сыграют 18 сентября на выезде против Диназа.

Ситуация в Первой лиге Украины

"Львы" получили максимальные 9 очков и не пропустили ни одного гола. Зато огорчали соперников 9 раз. Львовский клуб возглавляет турнирную таблицу. Столько же баллов после трех туров только у житомирского Полесья.

Буковина с 1 очком идет на последнем 8 месте в группе "А".

В группе "Б" с 7 баллами лидирует запорожский Металлург, на второй позиции в таблице идет киевская Оболонь – тоже 7 очков. Эпицентр и ЛНЗ занимают третьи места в своих группах.

Результаты 3-го тура

Группа "А":

Полесье – ФСК Мариуполь 4:2

Диназ – Эпицентр 1:3

Прикарпатье – Нива 1:0

Карпаты – Буковина 4:0

Группа "Б":

Полтава – Металлург 0:1

ЛНЗ – Кремень 2:0

Чернигов – Оболонь 0:1

Скорук – Горняк-Спорт 1:1