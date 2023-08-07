Карпати – Буковина 2:1

Голи: Рябов, 18, Іґор, 68 – Палагнюк, 35

Карпати підійшли до матчу у статусі фаворита зустрічі. Вже на 18-й хвилині активність "левів" булл винагороджена. Рябов красивим ударом з-за меж штрафного майданчика вразив володіння Буковини. Господарі повели у рахунку 1:0, повідомляє 24 Канал.

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Гол півзахисника "зелено-білих" може вже сміливо претендувати на звання найкращого не лише у турі, а й сезоні-2023/2024.

До перерви Карпати мали ще декілька чудових нагод забити. ле замість того, би реалізувати якийсь із моментів біля воріт суперника, наварили біля своїх. Груба помилка біля володінь Кожухара закінчилась результативним ударом Палагнюка, який зрівняв рахунок на табло стадіону "Україна" – 1:1.

Розпачу львівських уболівальників не було меж. Самі собі привезли проблеми та були змушені все розпочинати спочатку.

З мировим рахунком 1:1 команди пішли на відпочинок.

По перерві Мирон Маркевич зробив лише одну заміну. Замість Костенка на полі з'явився Саків, який додав активності на фланзі атаки.

Карпати створили ще чимало моментів. На 68-й хвилині господарям вдалось вдруге засмутити голкіпера гостей. Все почалось із подачі від Полегенька, Підлепенець був першим на м'ячі, але віддав під удар Чачуа. Із пострілом капітана "левів" впорався голкіпер Буковини, але першим на добиванні був Іґор. Бразилець не лише вивів Карпати уперед, а й забив свій дебютний гол у Львові – 2:1.

До фінального свистка команди могли ще забивати, але більше моментів було у господарів поля. Однак рахунок 2:1 так і не змінився.

Команда Мирона Богдановича перемогла у другому матчі поспіль. Наразі "леви" йдуть без поразок – 6 очок у двох турах та посідають другу сходинку турнірної таблиці Першої ліги групи "А", лідером якої є Нива.

Відеоогляд матчу Карпати – Буковина

Результати усіх матчів 2-го туру Першої ліги України

Група "А":

Нива (Тернопіль) – Прикарпаття 1:0

Агробізнес – Металіст 3:1

Хуст – Епіцентр 0:1

Поділля – Нива 0:2

Карпати – Буковина 2:1

Група "Б":