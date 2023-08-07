Рух-2 – Карпаты-2 0:5

Голы: Кожанов, 19, 54(п), Сидун, 66, 71, Фетько, 81

На поле легендарного стадиона в Винниках вторые команды Руха и Карпат. Это отличная репетиция перед очной встречей этих клубов уже в рамках розыгрыша УПЛ, если первая команда "львов" по итогам текущего сезона-2023/2024 сможет повыситься в классе, пишет 24 Канал.

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В составе обоих коллективов вышла не только талантливая молодежь, но и несколько опытных футболистов. Уже на 19-й минуте один из них отличился голом. Голевую атаку Карпат-2 ударом из пределов штрафной в девятку закончил Кожанов. "Львы" повели в счете 0:1.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло гостей.

Вот так! Интересный случай произошел после перерыва. У одного из запасных футболистов Карпат таинственно после отдыха исчезла игровая футболка, висевшая на стуле скамейки запасных "львов". Фанаты соперника постарались? После долгих поисков не нашлось потерянную вещь, а игрок так и не смог выйти на футбольное поле.

Почти сразу после отдыха "зелено-белые" удвоили свое преимущество. Голкипер Руха-2 неудачно вышел из ворот, свалив футболиста Карпат в штрафной – судья указал на 11 метров и наказал вратаря "желто-черных" желтой карточкой.

Провал руховцев во львовском дерби

Пенальти принялся исполнять Кожанов. Денис легко обыграл голкипера и увеличил преимущество своей команды до 0:2.

Чуть больше, чем 10 минут понадобилось гостям, сделать счет на табло 0:3. Сидун запер передачу со штрафного и довел цифры до разгромных.

На этом голепад от Карпат-2 не закончился. На 71-й минуте Сидун был первым на добивании после розыгрыша углового - 0:4.

Однако и на 0:4 ничего не кончилось. На 81-й минуте Карпаты-2 забили пятый раз. Фетько вышел лицом к лицу с голкипером и пустил назад мяч между ног. Ужасный день для вратаря Руха-2 – 0:5.

После этого гола нервы у президента Руха Григория Козловского не выдержали, и тот покинул пределы стадиона.

Мог Фетько делать дубль, но второй выход один на один с вратарем уже не реализовал.

Карпаты-2 по сокрушительной победе дебютируют во Второй лиге Украины. На матче также присутствовали Андрей Тлумак, Игорь Ощипко и тренер первой команды Остап Маркевич.

Прямая трансляция матча Рух-2 – Карпаты-2