Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки в 2019 году объявила о завершении карьеры. В последний раз данка вышла на корт на Australian Open-2020.

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Девушка признавалась, что намерена заняться делами вне спорта. Впрочем, недавно 32-летняя Возняцки объявила о возвращении на корт.

Во время паузы девушка родила двоих детей от баскетболиста Дэвида Ли. И вот теперь Каролин рассказала, как решила возобновить карьеру.

Однажды в прошлом году я провела несколько тренировок. Когда отец посетил меня во Флориде, я поняла, что мне нужен совет. Я тренировалась 20-30 минут. Но в один момент он сказал мне, что я бью лучше, чем когда-либо. Тогда я поняла, что должна вернуться. Возвращаюсь к этому. что люблю,

– призналась Возняцки.

Успехи Каролин Возняцки

Девушка должна вернуться в августе на турнир в Монреале и намерена сыграть на US Open 2023. Организатору американского турнира даже предоставили ей wild card.

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Возняцки призналась, что ее цель - выиграть второй турнир Grand Slam в карьере и выступить на Олимпийских играх-2024. Единственной победой данки на самых престижных соревнованиях есть триумф на Australian Open-2018.

Также она выходила в финалы на US Open в 2009 и 2014 годах. Всего за свою карьеру Каролин выиграла 30 титулов на турнирах. Возняцки трижды возглавляла рейтинг WTA и провела на первой строчке 71 неделю суммарно.