Карма за травму Нкунку: Франция может потерять еще одного игрока Реала перед игрой на ЧМ-2022

Чем ближе первый матч чемпионата мира-2022, тем больше проблем в составе сборной Франции. Действующие чемпионы мира могут столкнуться с кадровым голодом во время Мундиаля.

Недавно появилась неприятная для французских болельщиков информация о Кариме Бенземе. Нападающий пропустит чемпионат мира по футболу. Теперь у главного тренера Дидье Дешама может возникнуть новая головная боль.

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Еще одна возможная потеря

20-летний полузащитник Реала Эдуардо Камавинга пропустил тренировку действующих чемпионов. Футболист почувствовал дискомфорт мышцы бедра. Из-за чего тренерский штаб решил поберечь молодого игрока.

Это может быть еще одна потеря для французской сборной в преддверии первого матча Мундиаля против Австралии.

Поединок Франция – Австралия состоится 22 ноября в 21:00 по Киеву.

На Мундиале-2022 Франции из-за травм не поможет целая группа футболистов – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кимпембе, Карим Бензема и Кристофер Нкунку.

Интересно, что именно Камавинга нанес травму Нкунку. Неприятный эпизод произошел уже во время тренировки в сборной Франции. Полузащитник Реала "проехался" по левой ноге Кристофера.

Возможно, это карма для Камавинги после повреждения партнеру по национальной команде.

Напомним, что в групповом раунде команде Дешама встретится не только с Австралией. 26 ноября французы сыграют против Дании, а уже 30 ноября проведут игру против Туниса.