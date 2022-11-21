Нещодавно з'явилась неприємна для французьких уболівальників інформація про Каріма Бензема. Нападник пропустить чемпіонат світу з футболу. Тепер у головного тренера Дідьє Дешама може виникнути новий головний біль.

До теми Черговий удар по чемпіонам: володар Золотого М'яча Карім Бензема може пропустити ЧС-2022

Ще одна можлива втрата

20-річний півзахисник Реала Едуардо Камавінга пропустив тренування чинних чемпіонів. Футболіст відчув дискомфорт м'язах стегна. Через що тренерський штаб вирішив поберегти молодого гравця.

Це може бути ще одна втрата для французької збірної напередодні першого матчу Мундіалю проти Австралії.

Зверніть увагу! Поєдинок Франція – Австралія відбудеться 22 листопада о 21:00 за Києвом.

На Мундіалі-2022 Франції через травми не допоможе ціла група футболістів – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кімпембе, Карім Бензема та Крістофер Нкунку.