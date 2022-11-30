Первая отставка после ЧМ-2022: Иран остался без главного тренера

Азиатская команда одержала победу над Уэльсом на Мундиале, однако не смогла выйти в плей-офф. Этот результат заставил Карлуша Кейруша уйти со своего поста.

Во вторник, 29 ноября, подошел к окончанию групповой этап ЧМ-2022 в квартете В. Одной из неудачников стала сборная Ирана, занявшая третье место.

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Этот результат оказал свое влияние и на тренера команды. После вылета из Мундиаля португалец Карлуш Кейруш объявил о своем уходе из сборной Ирана.

У футбола нет моральных побед. Но также нет ничего безнравственного, когда вы не достигаете своих мечтаний, поскольку вы делали все, что могли, с полным желанием и смелым победоносным мышлением. Быть частью этой футбольной семьи было большой честью и привилегией. Считаю, вы заслуживаете полного уважения и доверия от поклонников вашей страны и футбола. Желаю всем счастья, мира, успехов и здоровья,

– заявил Кейруш.

На ЧМ-2022 сборная Ирана обыграла Уэльс (2:0), но уступила Англии (2:6) и США (0:1). Кейруш же был назначен тренером незадолго до старта турнира в сентябре 2022 года.

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При этом ранее Карлуш уже возглавлял сборную Ирана с 2011 по 2019 годы. С ней он ездил на два чемпионата мира (2014 и 2018), где тоже не выходил из группы.

Кейруш возил на ЧМ сборную Португалии, с которой в 2010 году вылетел в 1/8 финала от будущих чемпионов испанцев. Кроме того, в разное время специалист возглавлял Спортинг, Реал, а также сборные Колумбии и Египта.