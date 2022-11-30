У вівторок, 29 листопада, підійшов до закінчення груповий етап ЧС-2022 у квартеті В. Однією з невдах стала збірна Ірану, яка посіла третє місце.

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Цей результат мав свій вплив і на тренера команди. Після вильоту з Мундіалю португалець Карлуш Кейруш оголосив про свій відхід зі збірної Ірану.

У футболі немає моральних перемог. Але також немає нічого аморального, коли ви не досягаєте своїх мрій, оскільки ви робили все, що могли, з повним бажанням і сміливим переможним мисленням. Бути частиною цієї футбольної родини було великою честю та привілеєм. Вважаю, ви заслуговуєте повної поваги та довіру від прихильників вашої країни та футболу. Бажаю всім щастя, миру, успіхів і здоров’я,

– заявив Кейруш.

На ЧС-2022 збірна Ірану переграла Уельс (2:0), але поступилась Англії (2:6) та США (0:1). Кейруш же був призначений тренером незадовго до старту турніру, у вересні 2022 року.

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При цьому раніше Карлуш вже очолював збірну Ірану з 2011 по 2019 роки. З нею він їздив на два чемпіонати світу (2014 та 2018), де також не виходив із групи.

Також Кейруш возив на ЧС збірну Португалії, з якою у 2010 році вилетів в 1/8 фіналу від майбутніх чемпіонів іспанців. Крім того, у різні часи спеціаліст очолював Спортинг, Реал, а також збірні Колумбії та Єгипту.