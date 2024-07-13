12 июля Карлос Алькарес победил Даниила Медведева и пробился в финал Уимблдонского турнира. После матча он провел флеш-интервью на корте.
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Дерзкий комментарий Алькареса
Теннисист намекнул на победу сборной Испании на Евро-20424, а также на свою победу над Джоковичем в финале Уимблдона.
Это будет хороший день для испанцев, вы знаете, там же и Евро. Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день,
– заявил Карлос Алькарес.
На моменте, когда он сказал про "хороший день для испанцев", публика начала свистеть и гудеть.
Публика освистала Карлоса Алькареса: смотрите видео
Отметим, что в финале чемпионата Европы по футболу сборная Испании сыграет с Англией, а Карлос Алькарес в финале Уимблдонского турнира будет противостоять Новаку Джоковичу.