12 июля Карлос Алькарес победил Даниила Медведева и пробился в финал Уимблдонского турнира. После матча он провел флеш-интервью на корте.

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Дерзкий комментарий Алькареса

Теннисист намекнул на победу сборной Испании на Евро-20424, а также на свою победу над Джоковичем в финале Уимблдона.

Это будет хороший день для испанцев, вы знаете, там же и Евро. Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день,

– заявил Карлос Алькарес.

На моменте, когда он сказал про "хороший день для испанцев", публика начала свистеть и гудеть.

Публика освистала Карлоса Алькареса: смотрите видео

Справка. Финалы Уимблдона и Евро-2024 пройдут в один день – 14 июля.

Отметим, что в финале чемпионата Европы по футболу сборная Испании сыграет с Англией, а Карлос Алькарес в финале Уимблдонского турнира будет противостоять Новаку Джоковичу.