12 липня Карлос Алькарес переміг Даніїла Медведєва і пробився у фінал Вімблдонського турніру. Після матчу він провів флеш-інтерв'ю на корті.

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Зухвалий коментар Алькареса

Тенісист натякнув на перемогу збірної Іспанії на Євро-20424, а також на свою перемогу над Джоковичем у фіналі Вімблдона.

Це буде гарний день для іспанців, ви знаєте, там же і Євро. Я не говорю, що Іспанія виграє. Просто кажу, що буде класний день,

– заявив Карлос Алькарес.

На моменті, коли він сказав про "хороший день для іспанців", публіка почала свистіти і гудіти.

Публіка освистала Карлоса Алькареса: дивіться відео

Довідка. Фінали Вімблдона та Євро-2024 пройдуть в один день – 14 липня.

Зазначимо, що у фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії зіграє з Англією, а Карлос Алькарес у фіналі Вімблдонського турніру протистоятиме Новаку Джоковичу.