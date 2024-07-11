По итогам выступлений на Уимблдоне украинские теннисистки и теннисисты заработали более 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Наибольшую сумму получила Элина Свитолина.

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Свитолина возглавила рейтинг украинцев по призовым

Экс-первая ракетка Украины дошла до четвертьфинала травяного "мэйджора", где уступила казахской теннисистке Елене Рыбакиной. За свое выступление Элина получила 375 тысяч фунтов.

На втором месте за призовыми Марта Костюк. Украинка вышла в третий круг одиночного и парного разрядов. Марта заработала 164 тысячи фунтов.

Замыкает топ-тройку Даяна Ястремская. Украинская теннисистка соревновалась в трех разрядах: одиночном, парном и миксте. Она за свое выступление получила 153 тысячи фунтов.

Суммы призовых украинских теннисистов

1. Элина Свитолина – 375 000 фунтов

2. Марта Костюк – 164 000

3. Даяна Ястремская – 153 000

4–5. Юлия Стародубцева – 93 000

4–5. Дарья Снегирь – 93 000

6. Ангелина Калинина – 67 875

7–8. Леся Цуренко – 60 000

7–8. Екатерина Байндль – 60 000

9. Людмила Киченок – 46 250

10. Надежда Киченок – 44 125

11. Катарина Завацкая – 25 000

12–14. Анастасия Соболева – 15 000

12–14. Виталий Сачко – 15 000

12–14. Илья Марченко – 15 000

Таким образом, 14 украинских теннисистов заработали 1 миллион 226 тысяч 250 фунтов. Эта сумма не учитывает ставку налога, которая в Великобритании ориентировочно составляет 40-45%.

К слову, победители Уимблдона в одиночном разряде получат по 2,7 миллиона фунтов, а в парном по 650 тысяч.