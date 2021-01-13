Уругвайский вингер Карлос де Пена таки сумел прибыть в Киев и приступить к тренировкам с игроками Динамо. Хотя путешествие в Украину оказалось долгим.

Игроки основной команды Динамо вышли из отпуска еще в понедельник, 11 января. Руководство клуба разбило игроков на две группы. Первая проходила медосмотр 11 января, вторая – 12 января.

Стоит увидеть УЕФА поздравила Тайсона с днем рождения, припомнив его легендарный гол за Металлист: видео

Но Карлоса де пены не было в перечне ни одной из групп. Игрок не успел вовремя прибыть в Украину. Как сообщили в Динамо, из-за карантина в Уругвае и переноса нескольких рейсов футболист добрался в столицу Украины позже других одноклубников.

По данным "Динамомании", де Пена на дорогу потратил около от 32 до 40 часов. Сначала из Монтевидео он отправился в бразильский Сан-Паулу. Оттуда он вылетел в немецкий Франкфурт. Там ему пришлось долго ждать рейса в Киев – около 8 часов. Но около полуночи он таки добрался в Украину.

В Уругвай Карлос де Пена отправился, потому что у него родился сын – Хуан Крус.

Сейчас игрок уже приступил к тренировкам со всеми.