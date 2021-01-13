Уругвайський вінгер Карлос де Пена таки зумів прибути до Києва та приступити до тренувань з гравцями Динамо. Хоча подорож до України виявилася довгою.

Гравці основної команди Динамо вийшли з відпустки ще в понеділок, 11 січня. Керівництво клубу розбило гравців на дві групи. Перша проходила медогляд 11 січня, друга – 12 січня.

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Але Карлоса де Пени не було в переліку жодної з груп. Гравець не встиг вчасно прибути до України. Як повідомили в Динамо, через карантин в Уругваї та перенесення кількох рейсів, футболіст дістався до столиці України пізніше за інших одноклубників.

За даними "Динамоманії", де Пена на дорогу витратив близько від 32 до 40 годин. Спочатку з Монтевідео він відправився до бразильського Сан-Паулу. Звідти він вилетів до німецького Франкфурта. Там йому довелося довго чекати на рейс до Києва – близько 8 годин. Але близько півночі він таки добрався до України.

До Уругваю Карлос де Пена відправився, адже в нього народився син – Хуан Крус.

Зараз гравець вже приступив до тренувань з усіма.