Александер Звєрєв (Німеччина) – Карлос Алькарас (Іспанія) 2:3 (3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6)

У Парижі завершився другий цього року турнір Grand Slam. На неділю, 9 червня, був винесений фінал у чоловічому одиночному розряді, пише 24 Канал.

До теми Королева Ролан Гаррос: Іга Швьонтек втретє поспіль виграла французький турнір Grand Slam

Перша звитяга у Франції

У битві за трофей зійшлись третя та четверта ракетки світу Карлос Алькарас та Александер Звєрєв. Головний фаворит змагання Новак Джокович знявся зі змагання на стадії чвертьфіналу через травму.

А ось майбутня перша ракетка Яннік Зіннер вилетів у півфіналі від Алькараса. Тож іспанець і вважався головним фаворитом у фіналі, адже показує непогані результати на ґрунті.

Тим не менше німець з російським корінням дав серйозний бій Карлосу. Матч тривав усі можливі п'ять сетів, затягнувшись аж на 4,5 години. Перший сет залишився за Алькарасом, але два наступних взяв Звєрєв.

Читайте також Вімблдон без головної зірки: Джокович пропустить турнір через травму

Проте на останні два сети Александера не вистачило, у них Карлос віддав супернику лише три гейми. Зрештою сильною стороною Звєрєва були подачі на виліт – аж вісім ейсів.

Що ж стосується Алькараса, то для іспанця це перший у його кар'єрі тріумф на Ролан Гаррос. Загалом же Карлос до цього з турнірів Grand Slam вигравав US Open-2022 та Вімблдон-2023. Для оформлення "кар'єрного Шлему" іспанцю необхідно ще виграти Australian Open.