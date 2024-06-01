"Это хорошо для Барселоны": наставник Реала прокомментировал увольнение Хави

Карло Анчелотти высказал свое мнение относительно увольнения Хави Эрнандеса из Барселоны. Он считает, что это было правильное решение.

Недавно Барселона уволила Хави Эрнандеса с поста главного тренера после того, как уговорила его остаться. Причиной этому стали высказывания Хави, которые разозлили президента "каталонцев", в частности в наставнике разочаровались и болельщики.

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Что думает Анчелотти об увольнении Хави

Наставник Реала отметил, что это часть работы тренера и Эрнандес со временем это поймет.

Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в Наполи, в Баварии, в Челси. Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для Барселоны,

– рассказал Карло Анчелотти.

Хави Эрнандес возглавил Барселону в ноябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 он привел команду к лидерству в чемпионате Испании.

Новым тренером "каталонцев" стал Ганс-Дитер Флик. Контракт рассчитан до 2026 года.