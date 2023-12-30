Куда исчез Бензема: обладатель "Золотого мяча" неожиданно уехал из Саудовской Аравии
Источник:Al-Riyadiya
Французский нападающий Карим Бензема в очередной раз продемонстрировал свой нрав. Звездный футболист внезапно покинул расположение Аль-Иттихада.
В субботу, 30 декабря, в чемпионате Саудовской Аравии был запланирован матч 19 тура между командами Аль-Иттихад и Аль-Тайи. Вне заявки действующего чемпиона страны оказался Карим Бензема.
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Что случилось с Бенземом
По информации местных СМИ, обладатель "Золотого мяча" 2022 года по неизвестным причинам пропустил две последние тренировки своей команды. После этого Бензема выехал из Саудовской Аравии и скрылся в неизвестном направлении.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер Аль-Иттихада Марсело Гальярдо не смог объяснить отсутствие французского нападающего.
Впоследствии стало известно, что из-за погодных условий поединок Аль-Таи – Аль-Иттихад был перенесен на февраль. Однако вернется ли к тому времени капризный форвард, пока неизвестно.
Бензема обиделся на болельщиков
- Напомним, что в предыдущем матче чемпионы Саудовской Аравии позорно уступили Аль-Насру (2:5). В этом поединке Бензема оформил ассист, но именно его болельщики "тигров" назвали главным виновником поражения.
- Из-за постоянной травли и угроз Бензема удалил свой аккаунт в инстаграмме, на который были подписаны 76 миллионов пользователей.
- Отметим, что в текущем сезоне 35-летний француз сыграл за Аль-Иттихад 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
- Контракт Бензема с "тиграми" рассчитан до конца июня 2026 года.