18-летний бразильский нападающий уже прибыл в Каталонию, где 3 января 2024 года будет официально представлен в статусе новичка Барселоны. Сообщается, что Витор Роке подпишет контракт с "блаугранасом" к сезону-2030/2031.

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Пафосный анонс новичка

Клаусула за футболиста Атлетико Паранаэнсе составляет космические 500 миллионов евро.

Ветер уже даже успел побывать в раздевалке, получить именной шкафчик и сделать несколько фотографий для клубных соцсетей с видом на город.

Каталонский клуб эффектно анонсировал появление нового футболиста. Пресс-служба Барселоны выложила видео с тигром, гуляющим по футбольному полю. Таким видео они намекнули на приезд Роке, у которого прозвище "Тигренью".

Барселона анонсировала приход новичка: смотрите видео с тигром на поле

Интересно, что у Роке был контракт с бразильским клубом до конца мая 2027-го года.

Что известно о новичке Барселоны Витора Роке