Померялись звездами: Бензема не забил пенальти в арабской ЛЧ и выбыл от другого блестящего клуба

Карим Бензем прервал свою голевую серию в Саудовской Аравии. Тамошний звездный коллектив огорчил французского нападающего.

Карим Бензема не реализовал пенальти в арабской Лиге чемпионов. Аль-Иттихад, за который выступает обладатель "Золотого мяча", вылетел от Аль-Хилаля (3:1) из престижного турнира, пишет 24 Канал.

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Не все так легко

Карим Бензема демонстрировал свой уровень в Саудовской Аравии в течение трех поединков, стабильно огорчая соперников взятием ворот, однако голевая серия французского нападающего все же переваливалась. Произошло это в матче арабской Лиги чемпонов, в котором встретились два звездных коллектива, усилившихся маститыми футболистами в летнее трансферное окно, а именно Аль-Иттихад (выступают Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота) и клуб, перетендовавший на Месси и Мбаппе , Аль-Хилаль (играют Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергей Милинкович-Савич, Малком).

Поединок прошел в рамках четвертьфинала престижного турнира, победителями из которого удалось выйти именно хозяевам поля. Аль-Хилаль действовал активнее на протяжении всего поединка, забив в дебюте матча (на 14-й минуте Сергей Милинкович-Савич), а также в конце первого и в экваторе второго тайма (45+1 Аль-Давсари, 70 Малком). Ромариньо из Аль-Иттихаду пытался на 56-й минуте игры подарить интригу болельщикам, однако ее убил Карим Бензема, который не смог реализовать пенальти. Таким образом, его коллектив покинул арабскую Лигу чемпионов.

Видеообзор матча:

Арабская Лига чемпионов – ежегодный футбольный турнир, в котором принимают участие клубы из арабских стран Африки и Азии. Впервые турнир состоялся в 1982 году. По количеству побед в тамошнем перстижном турнире лидируют тунисский Эсперанс и иракский Ар-Рашид – по 3. Команда Карима Бензема выигрывала местную Лигу чемпионов в 2005 году.

Стоит отметить, что Аль-Хилаль в полуфинале соревнований ожидает победителя пары Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – Аль-Вахда (ОАЭ). С другой стороны турнирной сетки место в полуфинале себе обеспечила Аль-Шорта (Ирак), преодолевшая Аль-Садд (Катар) со счетом 2:4. Коллектив в шаге от финала сойдется в битве с триумфатором пары Раджа Касабланка (Марокко) и Аль-Наср (Саудовская Аравия), за которую выступает Криштиану Роналду.