Карім Бензема не реалізував пенальті в арабській Лізі чемпіонів. Аль-Іттіхад, за який виступає володар "Золотого м'яча", вилетів від Аль-Хілаля (3:1) з престижного турніру, пише 24 Канал.

Варте уваги Шедевр Зеєдорфа та гол екскапітана Шахтаря: команда Зінченка зіграла мирову із зірками Шевченка

Не все так легко

Карім Бензема демонстрував свій рівень у Саудівській Аравії протягом трьох поєдинків, стабільно засмучуючи суперників взяттям воріт, проте гольова серія французького нападника все ж перевалась. Сталося це у матчі арабської Ліги чемпонів, в якому зустрілися два зіркових колективи, які підсилилися маститими футболістами у літнє трансферне вікно, а саме Аль-Іттіхад (виступають Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота) та клуб, який перетендував на Мессі та Мбаппе, Аль-Хілаль (грають Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергій Мілінковіч-Савіч, Малком).

Поєдинок відбувся в рамках чвертьфіналу престижного турніру, переможцями з якого вдалося вийти саме господарям поля. Аль-Хілаль діяв активніше протягом усього поєдинку, забивавши у дебюті матчу (на 14-ій хвилині Сергій Мілінковіч-Савіч), а також наприкінці першого та в екваторі другого тайму (45+1 Аль-Давсарі, 70 Малком). Ромаріньйо з Аль-Іттіхаду намагався на 56-ій хвлиниі гри подарувати інтригу вболівальникам, проте її вбив Карім Бензема, який не зміг реалізувати пенальті. Таким чином, його колектив покинув арабську Лігу чемпіонів.

Відеоогляд матчу:

До речі. Арабська Ліга чемпіонів – щорічний футбольний турнір, в якому беруть участь клуби з арабських країн Африки та Азії. Вперше турнір відбувся в 1982-му році. За кількістю перемог в тамтешньому перстижному турнірі лідирують туніський Есперанс та іракський Ар-Рашид – по 3. Команда Каріма Бензема вигравала місцеву Лігу чемпіонів у 2005-му році.

Варто відзначити, що Аль-Хілаль у півфіналі змагань очікує на переможця пари Аль-Шабаб (Саудівська Аравія) – Аль-Вахда (ОАЕ). З іншої сторони турнірньої сітки місце у півфіналі собі забезпечила Аль-Шорта (Ірак), яка здолала Аль-Садд (Катар) з рахунком 2:4. Колектив за крок до фіналу зійдеться у битві з тріумфатором пари Раджа Касабланка (Марокко) та Аль-Наср (Саудівська Аравія), за яку виступає Кріштіану Роналду.