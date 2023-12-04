Опухшие щеки или ягодицы на лице: карикатурист исказил празднование футболиста из России – фото
Источник:Пит Сибли
Спортсмены привыкли, что их поклонники довольно часто дарят плакаты со словами поддержки, рисунки и даже красивые портреты. Но не в этот раз.
Новой "жертвой" карикатуриста Пита Сибли стал бывший российский футболист Андрей Аршавин. Художник изобразил на своем очередном изображении бывшего игрока лондонского Арсенала во время его фирменного празднования голов.
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Уникальный шедевр для российского футболиста
Во время футбольной карьеры Аршавин часто праздновал свои взятия ворот соперника, прикладывая палец к губам.
Именно этот момент избрал Сибли, но изобразил Андрея в обезображенном виде. Ничего удивительного, ведь все картинки карикатуриста созданы в столь неоднозначном стиле. Это его и отличает от известного карикатуриста Омара Момами.
Сибли сделал Аршавину большие опухшие щеки, похожие даже на ягодицы, закрывшие все лицо бывшего российского футболиста. В этой карикатуре можно по-своему трактовать обезображенность.
Искаженная карикатура Андрея Аршавина / Фото Пита Сибли
- Напомним, что Аршавин считается футбольной легендой в стране-агрессоре. В свое время Андрей выступал за несколько клубов – Зенит, лондонский Арсенал и казахстанский Кайрат, где и в 2019 повесил бутсы на гвоздь.
- Также за своей спиной у 75 матчей в футболке сборной "большой страны".
- Отметим, что в инстаграмме Аршавина нет ни одного упоминания о войне. Бывший спортсмен бросает фото с "родины" и в конце октября даже выложил фото из столицы Великобритании, где в свое время поиграл в футбол.