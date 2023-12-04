Новою "жертвою" карикатуриста Піта Сіблі став колишній російський футболіст Андрєй Аршавін. Художник зобразив на своєму черговому зображенні колишнього гравця лондонського Арсенала під час його фірмового святкування голів.

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Під час футбольної кар'єри Аршавін часто святкував свої взяття воріт суперника прикладаючи палець до губ.

Саме цей момент обрав Сіблі, але зобразив Андрєя у спотвореному вигляді. Нічого дивного, адже усі малюнки карикатуриста створені у такому неоднозначному стилі. Це його й відрізняє від відомого карикатуриста Омара Момамі.

Сіблі зробив Аршавіну великі спухлі щоки, які схожі навіть на сідниці, які закрили усе обличчя колишнього російського футболіста. У цій карикатурі можна по-своєму трактувати спотвореність.



Спотворена карикатура Андрєя Аршавіна / Фото Піта Сіблі