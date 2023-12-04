Михаил Мудрик вышел в стартовом составе Челси, который под занавес первого тайма остался в меньшинстве. Через 14 минут Галлахер поймал две желтые карточки, которые превратились в изъятие.

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Мудрик: Это сильно помогает

В тот момент счет в матче был 2:1 в пользу лондонского клуба. По ходу второго тайма именно Мудрик заработал на себе пенальти, которое реализовал Фернандес и увеличил преимущество "Челси" на табло до 3:1.

На 81-й минуте Маурисио Почеттино снял Михаила с игры, после чего Брайтон сократил свое отставание до 3:2. Напряженный счет продержался до самого финального свистка, зафиксировавшего домашнюю победу Челси 3:2.

После поединка Мудрик прокомментировал победу Челси в меньшинстве и выделил фактор, который помогает ему все лучше проявлять себя в футболке "синих".

"Это отличный результат для нас, но очень нервные последние 10-15 минут. Это всегда тяжело, когда играете 10 на 11. Но горжусь нашими игроками. Думаю, мы готовы к этому этапу АПЛ. Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки уже возвращаются" после повреждений. У нас очень сильный состав. Думаю, мы готовы к этому месяцу", – рассказал Михаил.

Фаны активизируются каждый раз, когда я получаю мяч? Это очень помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я люблю их. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах,

– добавил украинский левый вингер.

Отметим, что для 22-летнего футболиста фланга эта игра стала 13-й в текущем сезоне-2023/2024, в которых он дважды забил и однажды ассистировал на партнера по команде. Это была встреча Мудрика с хорошо знакомым ему тренером Брайтона Роберто Де Дзерби, с которым он проработал в донецком Шахтере.

Челси после победы набрало уже 19 очков и идет на 10-м месте АПЛ. Отставание от 8 Брайтона составляет всего 3 пункта, а это цена одной победы.