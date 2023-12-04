Новой "жертвой" карикатуриста Пита Сибли стал бывший российский футболист Андрей Аршавин. Художник изобразил на своем очередном изображении бывшего игрока лондонского Арсенала во время его фирменного празднования голов.

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Уникальный шедевр для российского футболиста

Во время футбольной карьеры Аршавин часто праздновал свои взятия ворот соперника, прикладывая палец к губам.

Именно этот момент избрал Сибли, но изобразил Андрея в обезображенном виде. Ничего удивительного, ведь все картинки карикатуриста созданы в столь неоднозначном стиле. Это его и отличает от известного карикатуриста Омара Момами.

Сибли сделал Аршавину большие опухшие щеки, похожие даже на ягодицы, закрывшие все лицо бывшего российского футболиста. В этой карикатуре можно по-своему трактовать обезображенность.



Искаженная карикатура Андрея Аршавина / Фото Пита Сибли