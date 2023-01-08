Украинский боксер Чухаджян выстоял 12 раундов, но проиграл по единогласному решению судей

В ночь с 7 на 8 января в Вашингтоне состоялся вечер бокса, в котором свой бой провел Карен Чухаджян. Его соперником был Джарон Эннис из США.

Поединок, организованный компанией TGB Promotions, состоялся на Capital One Arena. На кону стоял титул временного чемпиона по версии IBF. 24 канал.

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Без шансов для украинца

Джарон Эннис подтвердил свой статус фаворита противостояния, который ему приписали еще в преддверии боя против украинца Карена Чухаджяна.

Украинский боксер работал на ринге вторым номером. Но такой стиль не принес ему желаемого результата, ведь перед поединком Карен заявлял, прилетевший в США не только ради денег, а чтобы устроить большой поединок

Чухаджян и Эннис прошли весь 12-раундовый поединок, а победителя определяли только судьи. Правда, было ясно, кто станет победителем, ведь преимуществом владел американец.

Все три судейских записки были с одинаковым результатом – 120:108. Судьи не отдали Карену ни одного раунда.

Джарон Эннис одержал победу, ставшую для американца 30-ю на профессиональном ринге. Боксер из США владеет временным титулом IBF.

Главным событием вечера бокса стало противостояние Джервонтты Дэвиса с Эктором Луисом Гарсией. Бой закончился отказом Гарсии, решившего не продолжать поединок после восьми раундов.