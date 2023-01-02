Украинский боксер 7 января дебютирует в США: на кону титул чемпиона мира IBF

Новый 2023 год обещает быть насыщенным на интересные боксерские поединки. Откроет программу бой за временный пояс IBF, в котором примет участие украинский боксер Карен Чухаджян.

7 января в Вашингтоне состоится бой за временный пояс чемпиона мира IBF в полусреднем весе между украинцем Кареном Чухаджяном и американцем Джароном Эннисом.

Читайте также Бой Ломаченко – Хейни могут перенести: чемпион обвинял украинца в затягивании времени

Украинский боксер в своем Instagram прокомментировал предстоящий поединок.

"2023 для меня начнется с очень важным событием.

Через неделю, 7 января, состоится мой дебют в США – бой за временный титул чемпиона мира по версии IBF против Джарона Энниса.

Я сделаю все, чтобы победить, достойно представить Украину и овладеть титулом. Благодарю всех за поддержку. Берегите себя", – написал Чухаджян.

26-летний боксер уже прибыл в США, где состоится его поединок. Фото боксера с тренером Вячеславом Сенченко из американского аэропорта выложил менеджер боксера Максим Михайлев.

Карен Чухаджян ждет бой / instagram.com/max_michailew

Полноценным поясом чемпиона IBF в этом дивизионе владеет Эррол Спенс. В рейтинге BoxRec Карен Чухаджян занимает 27 место, а его соперник Джарон Эннис 5-е.

Отметим, что главным поединком вечера бокса станет противостояние Джервонты Дэвиса с Эктором Луисом Гарсией. Непобежденный чемпион WBA World в очередной раз попал в скандал, однако сообщений об отмене поединка еще не было.