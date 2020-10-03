Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

Караваев эксклюзивно для программы #залишайсязфутболом прокомментировал соперников "Динамо" на групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, столичный клуб сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

Смотрите также Виталий Кличко поздравил "Динамо" с выходом в Лигу чемпионов: фото

– Как вам жребий в Лиге чемпионов?

– Будет приятно сыграть с такими грандами. Соперники, конечно, тяжелые, но приятно показать себя на уровне топ-команд, за которыми ты следишь с детства. Цель любого футболиста – сыграть на таком уровне против команд высшего эшелона. Хорошо, что все так произошло. Значит так и должно было произойти.

– Знаем, что ты все время болел за "Барселону". Расскажи об эмоциях после жеребьевки.

– Это клуб, за который болею с детства. У меня была футболка Ривалдо с десятым номером. Для меня это очень символично.

Накануне жеребьевки мне позвонила жена и спросила, кого бы я хотел видеть среди соперников. Я сказал, что "Барселону" или "Ювентус". Приезжаю домой, включаю телевизор и смотрю – "Динамо" в одной группе с "Барселоной" и "Ювентусом".

"Барселона"? Там все в порядке. Тот же Ансуи Фати, который доставил нам столько неприятностей в матче Испания – Украина (4:0). Месси на безумном уровне, как и другие.

– Какая реакция была у Луческу на результат жеребьевки?

– Сказал, что нам попались топ-соперники. У нас матч с "Зарей" в чемпионате Украины и мы акцентируем внимание на этом. Разбираем луганчан и готовимся к поединку.

– Разговаривали в команде на предмет того, кто претендует на футболку Месси и Роналду?

– В шутливой форме говорили, что я возьму футболку у того и другого. В каждой команде обсуждают подобные вещи. Я больше жду матчей, чтобы показать себя и почувствовать уровень Лиги чемпионов с топ-командами.

– Какие цели команды на групповой стадии ЛЧ?

– Ты всегда ставишь максимальные задачи. Хочется пройти в еврокубковую весну – будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Всегда хочется большего, но посмотрим, как будут складываться матчи в группе. От этого будем отталкиваться.

– Против Роналду есть опыт выступлений. Закрыть его можно?

– Да, Миколенко ставишь против него и все. Без проблем!

Календарь матчей "Динамо"