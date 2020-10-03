Караваев: Как играть против Роналду? Миколенко ставишь против него и все, без проблем
Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.
Караваев эксклюзивно для программы #залишайсязфутболом прокомментировал соперников "Динамо" на групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, столичный клуб сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".
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– Как вам жребий в Лиге чемпионов?
– Будет приятно сыграть с такими грандами. Соперники, конечно, тяжелые, но приятно показать себя на уровне топ-команд, за которыми ты следишь с детства. Цель любого футболиста – сыграть на таком уровне против команд высшего эшелона. Хорошо, что все так произошло. Значит так и должно было произойти.
– Знаем, что ты все время болел за "Барселону". Расскажи об эмоциях после жеребьевки.
– Это клуб, за который болею с детства. У меня была футболка Ривалдо с десятым номером. Для меня это очень символично.
Накануне жеребьевки мне позвонила жена и спросила, кого бы я хотел видеть среди соперников. Я сказал, что "Барселону" или "Ювентус". Приезжаю домой, включаю телевизор и смотрю – "Динамо" в одной группе с "Барселоной" и "Ювентусом".
"Барселона"? Там все в порядке. Тот же Ансуи Фати, который доставил нам столько неприятностей в матче Испания – Украина (4:0). Месси на безумном уровне, как и другие.
– Какая реакция была у Луческу на результат жеребьевки?
– Сказал, что нам попались топ-соперники. У нас матч с "Зарей" в чемпионате Украины и мы акцентируем внимание на этом. Разбираем луганчан и готовимся к поединку.
– Разговаривали в команде на предмет того, кто претендует на футболку Месси и Роналду?
– В шутливой форме говорили, что я возьму футболку у того и другого. В каждой команде обсуждают подобные вещи. Я больше жду матчей, чтобы показать себя и почувствовать уровень Лиги чемпионов с топ-командами.
– Какие цели команды на групповой стадии ЛЧ?
– Ты всегда ставишь максимальные задачи. Хочется пройти в еврокубковую весну – будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Всегда хочется большего, но посмотрим, как будут складываться матчи в группе. От этого будем отталкиваться.
– Против Роналду есть опыт выступлений. Закрыть его можно?
– Да, Миколенко ставишь против него и все. Без проблем!
Календарь матчей "Динамо"
- 1 тур. 20 октября. 19:55 Динамо – Ювентус
- 2 тур. 28 октября. 22:00 Ференцварош – Динамо
- 3 тур. 4 ноября. 22:00 Барселона – Динамо
- 4 тур. 24 ноября. 22:00 Динамо – Барселона
- 5 тур. 2 декабря. 22:00 Ювентус – Динамо
- 6 тур. 8 декабря. 22:00 Динамо – Ференцварош