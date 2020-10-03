Захисник "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував результати жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів.

Караваєв ексклюзивно для програми #залишайсязфутболом прокоментував суперників "Динамо" на груповій стадії Ліги чемпіонів. Нагадаємо, столичний клуб зіграє з "Барселоною", "Ювентусом" і "Ференцварошем".

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– Як вам жереб в Лізі чемпіонів?

– Буде приємно зіграти з такими грандами. Суперники, звичайно, важкі, але приємно показати себе на рівні топ-команд, за якими ти стежиш з дитинства. Мета будь-якого футболіста — зіграти на такому рівні проти команд вищого ешелону. Добре, що все так сталося. Значить так і повинно було статися.

– Знаємо, що ти весь час вболівав за "Барселону". Розкажи про емоції після жеребкування.

– Це клуб, за який вболіваю з дитинства. У мене була футболка Рівалдо з десятим номером. Для мене це дуже символічно.

Напередодні жеребкування мені зателефонувала дружина і запитала, кого б я хотів бачити серед суперників. Я сказав, що "Барселону" або "Ювентус". Приїжджаю додому, вмикаю телевізор і дивлюся — "Динамо" в одній групі з "Барселоною" і "Ювентусом".

"Барселона"? Там всі в порядку. Той же Ансуї Фаті, який доставив нам стільки неприємностей в матчі Іспанія - Україна (4:0). Мессі на божевільному рівні, як і інші.

– Яка реакція була у Луческу на результат жеребкування?

– Сказав, що нам попалися топсуперники. У нас матч із "Зорею" в чемпіонаті України й ми акцентуємо увагу на цьому. Розбираємо луганчан і готуємося до поєдинку.

– Розмовляли в команді на предмет того, хто претендує на футболку Мессі та Роналду?

– У жартівливій формі говорили, що я візьму футболку у того чи іншого. У кожній команді обговорюють подібні речі. Я більше чекаю матчів, щоб показати себе і відчути рівень Ліги чемпіонів з топкомандами.

– Які цілі команди на груповій стадії ЛЧ?

– Ти завжди ставиш максимальні завдання. Хочеться пройти в єврокубкову весну — будь-то Ліга чемпіонів чи Ліга Європи. Завжди хочеться більшого, але подивимося, як будуть складатися матчі в групі. Від цього будемо відштовхуватися.

– Проти Роналду є досвід виступів. Закрити його можна?

– Так, Миколенка ставиш проти нього і все. Без проблем!

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