Все ради Олимпиады

Этот год обещает показаться очень насыщенным для украинской каратистки Анжелики Терлюги. Спортсменка согласилась выйти замуж и уже летом выступит на дебютных Олимпийских играх.

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Терлюга делает все от себя возможное, чтобы выступить в японском Токио. Анжелика в соцсетях поделилась, что уже получила первую дозу вакцины CoronaVac от коронавируса. Через 28 дней девушка приедет в больницу за новой дозой. Опытная каратистка поделилась впечатлениями после вакцинации.

Вакцинация проходит быстро и совершенно безболезненно. Если будут симптомы, тогда расскажу в историях. Делаю все для того, чтобы выступить на Олимпийских играх. Больше всего не хочется заболеть. После двух доз вакцины у нас есть 83% вероятности не заболеть. Надеюсь все будет хорошо,

– написала Терлюга.

Терлюга навсегда вписала свою фамилию в историю украинского карате. 29-летняя спортсменка стала первой в истории Украины каратисткой, которая получила лицензию на Олимпийские игры. Карате дебютирует в программе Олимпиад только в этом году. Еще одним каратистом с лицензией стал Станислав Горуна – капитан мужской сборной Украины.

14 марта Анжелика в Стамбуле получила "бронзу" турнира Karate 1-Premier League. В поединке за третье место Терлюга победила представительницу Болгарии Ивету Горанову.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.