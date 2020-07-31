Каратистка Терлюга сбила рулон бумаги с головы чемпиона Беленюка: видео
Лучшая каратистка планеты украинка Анжелика Терлюга показала, что находится в отличной физической форме. Девушка сбила рулон бумаги с головы народного депутата и чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка.
Украинский борец Жан Беленюк решил встретиться с карантиской и проверить ее готовность к предстоящим соревнованиям. Спортсмен выложил видео в своем Instagram.
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Задача для Терлюги
Борец-нардеп попросил Терлюгу сбить рулон бумаги с своей головы. Каратистка без колебаний согласилась и отлично выполнила поставленную задачу. Единственное, что пострадало в этом эксперименте, так это рамка для фотографий.
Рулон после удара отлетел в рамку и разбил ее. Беленюк шутливо прокомментировал такой инцидент.
К счастью,
– сказал Беленюк.
Он надеется, что это знак, что карантин скоро пройдет и начнутся все спортивные соревнования. Он похвалил спортсменку за прекрасную форму и сказал, что за время карантина Терлюга не потеряла растяжку.
Достижения Анжелики Терлюги
- Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумите (2017, 2019).
- Серебряный призер чемпионата Европы 2016 (личное кумите). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумите), 2017 (личное кумите).
- Серебряный призер Европейских игр 2019.
- Десятикратная победительница турниров серии Карате 1 Премьер-лига.
- Пять раз становилась победительницей турниров серии Карате 1 Серия А.
- Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Карате 1 Премьер-лига.
- Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Карате 1 Премьер-лига.
- Серебряный призер турниров серии Карате 1 Серия А Сантьяго (2019).
- В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Карате 1 Серия А.
- Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумите).
- Бронзовый призер чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумите).
- Неоднократная чемпионка Украины в личном кумите.