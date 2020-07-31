Украинский борец Жан Беленюк решил встретиться с карантиской и проверить ее готовность к предстоящим соревнованиям. Спортсмен выложил видео в своем Instagram.

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Задача для Терлюги

Борец-нардеп попросил Терлюгу сбить рулон бумаги с своей головы. Каратистка без колебаний согласилась и отлично выполнила поставленную задачу. Единственное, что пострадало в этом эксперименте, так это рамка для фотографий.

Рулон после удара отлетел в рамку и разбил ее. Беленюк шутливо прокомментировал такой инцидент.

К счастью,

– сказал Беленюк.

Он надеется, что это знак, что карантин скоро пройдет и начнутся все спортивные соревнования. Он похвалил спортсменку за прекрасную форму и сказал, что за время карантина Терлюга не потеряла растяжку.