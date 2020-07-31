Каратистка Терлюга збила рулон паперу з голови чемпіона Беленюка: відео
Найкраща каратистка планети українка Анжеліка Терлюга показала, що знаходиться у відмінній фізичній формі. Дівчина збила рулон паперу з голови народного депутата та чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка.
Український борець Жан Беленюк вирішив зустрітись з карантискою та перевірити її готовність до майбутніх змагань. Спортсмен виклав відео у своєму Instagram.
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Завдання для Терлюги
Борець-нардеп попросив Терлюгу збити рулон паперу зі своєї голови. Каратистка без вагань погодилась та відмінно виконала поставлене завдання. Єдине, що постраждало у цьому експерименті, так це рамка для фотографій.
Рулон після удару відлетів у рамку та розбив її. Беленюк жартівливо прокоментував такий інцидент.
На щастя,
– сказав Беленюк.
Він сподівається, що це знак, що карантин скоро мине та розпочнуться всі спортивні змагання. Він похвалив спортсменку за чудову форму та сказав, що за час карантину Терлюга не втратила у розтяжці.
Досягнення Анжеліки Терлюги
- Чемпіонка Європи в особистому (2018) та командному куміте (2017, 2019).
- Срібна призерка чемпіонату Європи 2016 (особисте куміте). Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 (командне куміте), 2017 (особисте куміте).
- Срібна призерка Європейських ігор 2019.
- Десятиразова переможниця турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга.
- П'ять разів ставала переможницею турнірів серії Карате 1 Серія А.
- Дворазова володарка титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Тричі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга.
- Шість разів ставала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга.
- Срібна призерка турнірів серії Карате 1 Серія А: Сантьяго (2019).
- У 2019 році у Зальцбургу стала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Серія А.
- Чемпіонка Європи серед студентів 2011 року (командне куміте).
- Бронзова призерка чемпіонату Європи серед студентів 2011 року (особисте куміте).
- Неодноразова чемпіонка України в особистому куміте.
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