Найкраща каратистка планети українка Анжеліка Терлюга показала, що знаходиться у відмінній фізичній формі. Дівчина збила рулон паперу з голови народного депутата та чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка.

Український борець Жан Беленюк вирішив зустрітись з карантискою та перевірити її готовність до майбутніх змагань. Спортсмен виклав відео у своєму Instagram

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Завдання для Терлюги

Борець-нардеп попросив Терлюгу збити рулон паперу зі своєї голови. Каратистка без вагань погодилась та відмінно виконала поставлене завдання. Єдине, що постраждало у цьому експерименті, так це рамка для фотографій.

Рулон після удару відлетів у рамку та розбив її. Беленюк жартівливо прокоментував такий інцидент.

На щастя,

– сказав Беленюк.

Він сподівається, що це знак, що карантин скоро мине та розпочнуться всі спортивні змагання. Він похвалив спортсменку за чудову форму та сказав, що за час карантину Терлюга не втратила у розтяжці.